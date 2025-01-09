شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: ثبات معدل التضخم الشهرى لإجمالى الجمهورية لديسمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ثبات معدل التضخم الشهري العام لاجمالى الجمهورية لشهر ديسمبر الماضي ليسجل الرقم العام نحو 239.7، بينما إرتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية بنحو 0.2٪.

كان معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 25.5 % في نوفمبر الماضي مقابل 26.5 % في أكتوبر من العام الماضى.