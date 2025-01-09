شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم الخميس 9-1-2025.. تحذيرات عاجلة من الشبورة على الطرق والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس 9 يناير 2025، طقسا معتدلا نهارًا على أغلب الأنحاء، دافئا على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل حد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وأشارت الهيئة، إلى أنه من المتوقع، شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

ومتوقع اليوم فرص أمطار متوسطة قد تكون رعدية وغزيرة ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على محافظة مطروح.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.