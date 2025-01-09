شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح سوق اليوم الواحد بالزقازيق لتوفير السلع بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت محافظة الشرقية للمرة الثالثة على التوالي سوق اليوم الواحد في مدينة الزقازيق بمنطقة الصيادين، مع العمل على استمراره والتوسع في باقي المراكز والمدن بالمحافظة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتعميم مبادرة “أسواق اليوم الواحد” في جميع المحافظات لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مخفضة.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تعمل على تطوير وتوسيع نطاق أسواق اليوم الواحد لتشمل جميع المحافظات، بما يحقق التوازن في الأسواق ويوفر السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، مشيراً إلى أن الهدف الأول لهذه المبادرة هو دعم المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال توفير بيئة مناسبة للتسوق تلبي احتياجاتهم وتوفر لهم أفضل الخيارات بأسعار مناسبة

وأضاف الوزير أن الوزارة تتابع الأسواق بشكل مستمر للتأكد من تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أن التوسع في هذه المبادرة يأتي في إطار رؤية الدولة لدعم الاقتصاد المحلي وتحقيق العدالة الاجتماعية ،مؤكداً علي أن الوزارة تعمل على تقديم نموذج متكامل يشمل ليس فقط توفير السلع، ولكن أيضًا دعم التجار المحليين وتعزيز الاقتصاد بالمحافظات المختلفة.

وأوضح عبد الكريم السيد، وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، أن السوق يقدم مجموعة واسعة من السلع الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين اليومية، بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنةً بالأسواق الأخرى، لافتا إلى أن المبادرة جاءت بتوجيهات واضحة من الدكتور شريف فاروق وزير التموين، الذي شدد على أهمية توفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاح الأسواق في خدمة المواطنين ،و أن السوق سيستمر حتى شهر رمضان المبارك، في إطار خطط الوزارة لتلبية احتياجات الأسر خلال موسم الاستهلاك المرتفع، مما يخفف العبء المادي عنهم كما أن هناك جهودًا متواصلة لتعميم الفكرة على باقي المراكز والمدن بالمحافظة، مع التركيز على تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل الخضروات، الفواكه، البقوليات، اللحوم، الدواجن، والسلع التموينية ،و أن السوق يُعد فرصة حقيقية لتحسين مستوى معيشة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مع توفير جميع السلع تحت إشراف الوزارة لضمان الجودة والالتزام بالأسعار المحددة

وتُعد أسواق اليوم الواحد نموذجًا ناجحًا يعكس اهتمام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين، ويعزز من ثقة المواطن في الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للجميع.



