شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدواجن المجمدة اليوم الخميس 9-1-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية الدواجن المجمدة في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين بسعر 135 للفرخة اليوم الخميس 9-1-2025، بجانب توفير كافة السلع الغذائية واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة من 20 إلى 30%.

على جانب آخر، توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الغذائية واللحوم الطازجة ومنتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، وأسواق اليوم الواحد وذلك بتخفيضات من 20 إلى 30% تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.