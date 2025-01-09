شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يفاجئ مستشفى التحرير العام للاطمئنان على مستوى الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

فاجأ المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أطقم العمل بالنوبتجية المسائية بمستشفى التحرير العام بإمبابة خلال زيارة ليلية لمتابعة سير العمل بالمستشفى وانتظام استقبال المرضى وتقديم الرعاية الطبية لهم.

شملت جولة المحافظ المرور على أقسام الإستقبال والطوارئ والعيادات والعناية المركزة والرعاية المتوسطة والأطفال والحضانات والغسيل الكلوى ومحطات المياه المغذية لها ووحدة النفايات الخطرة.

وخلال الزيارة راجع محافظ الجيزة كشوف الصيانة والأعطال وتسجيل الحالات وحضور الأطقم الطبية للاطمئنان على انتظام تواجد الأطباء ومعاونيهم بكل قسم، موجهًا مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة بتشكيل لجنة بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية لمراجعة أنظمة الحريق بالمستشفى وكذا دعم أنظمة الإضاءة بعدد من الأقسام.

كما وجه المحافظ مدير المديرية بالتنسيق مع أجهزة المحافظة لبحث احتياجات كافة المستشفيات بنطاق المحافظة من المقاعد الخاصة بانتظار المرضى وذويهم وتنفيذ أعمال الصيانة والإحلال لها بالصورة التى تليق بالمواطنين وتراعى احتياجات الحالات المرضية من المترددين عليها.

وحرص النجار على متابعة جانب من أعمال الصيانة الجارية بالمستشفى، مؤكدًا على استعداد المحافظة للتعاون فى إنهاء عدد من المراحل العالقة لسرعة إنهاء الأعمال.

واستمع المحافظ لأراء المواطنين من المترددين على المستشفى حول الخدمات ومستوى الرعاية المقدمة لهم، ومدى توافر الأطقم الطبية على مدار الساعة.

رافق المحافظ الدكتورة أمل رشدى مدير مديرية الشئون الصحية، وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.