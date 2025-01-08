شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: البكالوريا المصرية بديلا للثانوية تضمن فرص امتحانية متعددة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن البكالوريا المصرية بديلا للثانوية العامة للطلاب الذين يلتحقون بالصف الأول الثانوى العام من العام الدراسى المقبل تضمن فرص امتحانية متعددة، موضحة أنه لم يتم الغاء الثانوية العامة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قواعد تطبيق نظام بديل الثانوية العامة " البكالوريا المصرية لطلاب الصف الأول الثانوي، المقرر تطبيقها العام الدراسي المقبل ، كالتالي:-

المرحلة الرئيسية الصفين الثاني الثانوي والثالث الثانوي

- الامتحانات فرصتين في كل عام دراسي مايو ويوليو المواد الصف الثاني الثانوي. يونيو وأغسطس المواد الصف الثالث الثانوي.

- رسوم الامتحان دخول الامتحان للمرة الأولى مجانا وبعد ذلك بمقابل لكل امتحان 500 جنيه رسم امتحان.

- حساب المجموع تحسب درجة كل مادة من مواد الثانوية السبعة من 100 درجة ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة.

- المحاولات المتعددة تحتسب الطالب كل المحاولات التي تقدم لها وترصد كافة درجات محاولاته ويحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل المكتب التنسيق الاعمال شانه بها.

- دخول الامتحان: يجب تقول الامتحان للمرة الأولى في العام الدراسي المحدد دون تقديم أو تأخير فيما يسمح بإعادة الامتحان بعد ذلك في في أي عالم دراسي.

- المواد الإضافية: يجوز للطالب دراسة مواد إضافية في أي مستوى في حالة رغبته في تعدد المسارات وذلك بعد انتهاء المسار الأساسي.

- الحد الأقصى للدراسة يكون الحد الأقصى لعدد سنوات الدراسة للمرحلة الرئيسية 4 سنوات بخلاف الصف الأول الثانوي.