شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مهمة عن نظام البكالوريا المصرية المقرر تطبيقه العام الدراسى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يعتمد نظام البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة والمقرر تطبيقه العام الدراسى المقبل على أن الطالب فى الصف الأول الثانوي سوف يدرس 7 مواد أساسية، وهى التربية الدينية واللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق والتاريخ المصرى، بجانب اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب كمادتين خارج المجموع.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الطالب فى الصف الثانى الثانوى سوف يدرس 4 مواد وهى اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ المصرى ثم يختار فى مسار الطب وعلوم الحياة بين مادة الرياضيات أو الفيزياء وفى مسار الهندسة وعلوم الحاسب يختار ما بين الكيمياء والبرمجة وفى مسار الأعمال يختار أما المحاسبة أو إدارة الأعمال وفى مسار الآداب والفنون ما بين علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية.

وأشارت الوزارة إلى أنه فى الصف الثالث الثانوي يدرس الطالب 3 مواد وتعتبر مادة التربية الدينية مادة أساسية فى جميع التخصصات والمسارات التعليمية فى نظام البكالوريا المصرية بالإضافة إلى المواد التخصصية وهي الطب وعلوم الحياة تشمل (الأحياء مستوي رفيع) و(الكيمياء مستوي رفيع)، والهندسة وعلوم الحساب تشمل (الرياضيات مستوي رفيع) و(الفيزياء مستوي رفيع)، والأعمال تشمل (الإقتصاد مستوي رفيع) (الرياضيات)، والآداب والفنون تشمل (جغرافيا مستوي رفيع) و(إحصاء).



وكشفت الوزارة عن أن الطالب سوف يخوض 4 محاولات ولا يوجد تدريس لمادة اللغة العربية فى الصف الثالث الثانوي بنظام البكالوريا المصرية ولا توجد علمى وأدبى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قواعد تطبيق نظام بديل الثانوية العامة " البكالوريا المصرية لطلاب الصف الأول الثانوي، المقرر تطبيقها العام الدراسي المقبل ، كالتالي:-

المرحلة الرئيسية الصفين الثاني الثانوي والثالث الثانوي

- الامتحانات فرصتين في كل عام دراسي مايو ويوليو المواد الصف الثاني الثانوي. يونيو وأغسطس المواد الصف الثالث الثانوي.

- رسوم الامتحان دخول الامتحان للمرة الأولى مجانا وبعد ذلك بمقابل لكل امتحان 500 جنيه رسم امتحان.

- حساب المجموع تحسب درجة كل مادة من مواد الثانوية السبعة من 100 درجة ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة.

- المحاولات المتعددة تحتسب الطالب كل المحاولات التي تقدم لها وترصد كافة درجات محاولاته ويحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل المكتب التنسيق الاعمال شانه بها.

- دخول الامتحان: يجب تقول الامتحان للمرة الأولى في العام الدراسي المحدد دون تقديم أو تأخير فيما يسمح بإعادة الامتحان بعد ذلك في في أي عالم دراسي.

- المواد الإضافية: يجوز للطالب دراسة مواد إضافية في أي مستوى في حالة رغبته في تعدد المسارات وذلك بعد انتهاء المسار الأساسي.

- الحد الأقصى للدراسة يكون الحد الأقصى لعدد سنوات الدراسة للمرحلة الرئيسية 4 سنوات بخلاف الصف الأول الثانوي.