شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين: وفاة أخصائى تطوير تكنولوجى فى حادث سير بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية ، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، إخطاراً من النقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الأحمر، يفيد بوفاة ، المعلم روماني سمير جبره، اخصائي تطوير تكنولوجى باحدى مدارس البحر الأحمر ، نتيجة حادث سير ، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى سفاجا العام.

وعلى الفور كلف خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، سيد لمعي، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الأحمر، بمساندة أسرة المعلم فى مصابهم الأليم خلال هذه الظروف الصعبة، وتلبية كل طلباتهم ، موجهاً بسرعة صرف مستحقات المعلم وتسليمها لأسرته.

وتقدم خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بخالص العزاء لأسرة المعلم، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.



