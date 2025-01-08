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نقابة المعلمين: وفاة أخصائى تطوير تكنولوجى فى حادث سير بالبحر الأحمر

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القاهرة - سامية سيد - تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية ، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، إخطاراً من النقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الأحمر، يفيد بوفاة ، المعلم روماني سمير جبره، اخصائي تطوير تكنولوجى باحدى مدارس البحر الأحمر ، نتيجة حادث سير ، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى سفاجا العام.

وعلى الفور كلف خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، سيد لمعي، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الأحمر، بمساندة أسرة المعلم فى مصابهم الأليم خلال هذه الظروف الصعبة، وتلبية كل طلباتهم ، موجهاً بسرعة صرف مستحقات المعلم وتسليمها لأسرته.

وتقدم خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بخالص العزاء لأسرة المعلم، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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