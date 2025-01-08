شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة البرلمان الأوروبى: مصر شريك رئيسى وفاعل بمنطقة المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا أن مصر تُعد شريكًا رئيسيًا في منطقة البحر المتوسط وفاعلًا رئيسيًا في تعزيز الحوار في المنطقة.



وقالت ميتسولا -في تدوينة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" فور وصولها إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء "حريصون على تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر والتأكيد على رسالة البرلمان الأوروبي بأننا سنلعب دورنا في معالجة التحديات المشتركة".