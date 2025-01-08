شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء الفيروسات في العالم يحذرون من عدم الاستعداد لأى وباء جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحذر السلطات الصحية العالمية من عدم استعداد العالم لمواجهة اى وباء او جائحة قادمة، مطالبة بضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات لمواجهة أي جائحة مستقبلية، بعد مرور 5 سنوات على بدء تفشي فيروس كورونا القاتل، يظل هناك سؤال محرج: هل العالم مستعد للتعامل مع الوباء التالي؟

وقال التقرير الذى نشرته منظمة الصحة العالمية، وموقع Medical Express، لقد عملت منظمة الصحة العالمية، التي كانت في قلب الاستجابة للوباء، على حشد الجهود لتحديد مصدر التهديد التالي، وضمان استعداد الكوكب لمواجهته.

لكن في حين تعتبر وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة أن العالم أصبح أكثر استعدادًا مما كان عليه عندما ضرب كورونا، فإنها تحذر من أننا لسنا مستعدين بما فيه الكفاية.

وعندما سُئل عما إذا كان العالم مستعدًا بشكل أفضل للوباء التالي، قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس مؤخرًا: "نعم ولا".

وحذر من أنه "إذا وصل الوباء التالي اليوم، فإن العالم سيظل يواجه بعض نقاط الضعف والثغرات نفسها"، لكن العالم تعلم أيضًا العديد من الدروس المؤلمة التي علمنا إياها الوباء، واتخذ خطوات مهمة لتعزيز دفاعاته."

قالت ماريا فان كيرخوف، مديرة برنامج الاستعداد والوقاية من الأوبئة والجوائح بمنظمة الصحة العالمية ، إن الأمر يتعلق بموعد مواجهة جائحة أخرى وليس ما إذا كنا سنواجهها أم لا.

لقد تحسنت الكثير من الأمور بسبب جائحة إنفلونزا 2009 (H1N1) ولكن أيضًا بسبب كورونا لكنني أعتقد أن العالم ليس مستعدًا لانتشار أى جائحة أخرى.

آراء الخبراء، وكانت اللجنة المستقلة للاستعداد والاستجابة للأوبئة، التي أنشأتها منظمة الصحة العالمية، صريحة في تقييمها.

وقالت المنظمة في تقريرها "في عام 2025، لن يكون العالم مستعدًا لمواجهة تهديد وبائي آخر"، بسبب استمرار عدم المساواة في الحصول على التمويل وأدوات مكافحة الأوبئة مثل اللقاحات.

قالت عالمة الفيروسات الهولندية الشهيرة ماريون كوبمانز لوكالة فرانس برس إن نجاح وإنتاج لقاحات mRNA السريع من شأنه أن "يغير قواعد اللعبة" في مواجهة الوباء المقبل، ومع ذلك، حذرت من أن "الزيادة الظاهرة في التردد في تلقي اللقاح"، وسط مستويات "مذهلة" من المعلومات المضللة، تعني أنه إذا وصلت جائحة أخرى قريبًا، "فسوف نواجه مشاكل كبيرة مع استخدام اللقاحات بسبب ذلك".

قالت ميج شايفر، خبيرة علم الأوبئة في معهد ساس في الولايات المتحدة، إن الأمر سيستغرق من وكالات الصحة العامة ما بين 4 إلى 5 سنوات لتحديث الأنظمة للكشف عن المعلومات ومشاركتها بشكل أسرع، مضيفة، إنه لا أعتقد أننا أكثر استعدادًا مما كنا عليه في حالة كورونا.

ومع ذلك، أضافت "لدي ثقة في أننا كمجتمع نعرف ما يجب القيام به، لحماية بعضنا البعض، من خلال التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، والحد من السفر والتفاعلات الشخصية، موضحة، إنه تم اتخاذ خطوات للاستعداد للجائحة القادمة والتعامل مع تأثيرها.

يعمل مركز منظمة الصحة العالمية الجديد المتعلق بالأوبئة والجوائح في برلين على المراقبة التعاونية للكشف عن التهديدات بشكل أفضل والتخفيف منها، وقد أصدر صندوق الأوبئة التابع للبنك الدولي 885 مليون دولار في شكل منح منذ عام 2022 لتمويل ما يقرب من 50 مشروعًا في 75 دولة، تم إنشاء مركز لنقل تكنولوجيا mRNA في جنوب أفريقيا لتحسين إنتاج اللقاحات المحلية، في حين تم إنشاء مركز تدريب عالمي للتصنيع البيولوجي في كوريا الجنوبية لتحسين الاستجابات.

إنذار عالمي جديد..

بعد ظهور فيروس كورونا، أعلنت منظمة الصحة العالمية في 30 يناير 2020 حالة طوارئ صحية عامة مثيرة للقلق الدولي (PHEIC) - وهو أعلى مستوى إنذار بموجب اللوائح الصحية الدولية.

ولكن معظم البلدان لم تتحرك بسرعة إلا عندما وصف تيدروس تفشي المرض بالجائحة في 11 مارس من ذلك العام، ولمعالجة هذه المشكلة، تم تعديل اللوائح الصحية في يونيو الماضي لتشمل مستوى أعلى جديدا من الإنذار بشأن "حالة الطوارئ الوبائية"، الأمر الذي يتطلب من البلدان اتخاذ إجراءات منسقة "سريعة".

معاهدة الوباء..

في ديسمبر 2021، قررت البلدان البدء في صياغة اتفاق بشأن الوقاية من الأوبئة والاستعداد والاستجابة لها، للمساعدة في تجنب تكرار الإخفاقات التي كشف عنها كورونا.

بعد جولات تفاوضية عديدة، اتفقت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولة على نطاق واسع على ما يجب تضمينه، ولكن لا تزال هناك العديد من نقاط الخلاف المتبقية، إن هناك خط رئيسي يقع بين الدول الغربية التي تضم قطاعات رئيسية في صناعة الأدوية والدول الفقيرة التي تخشى من تهميشها مرة أخرى، ومن بين القضايا البارزة اقتراح الالتزام بالمشاركة السريعة لمسببات الأمراض الناشئة، ومن ثم الفوائد المترتبة على مكافحة الأوبئة منها، مثل اللقاحات، تم تأجيل الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق لمدة عام حتى مايو 2025.

ويعمل الخبراء العالميون بجهد لتحديد مصدر التهديد الوبائي التالي.

البحث عن التهديدات القادمة..

وقال توم بيكوك، عالم الفيروسات في جامعة إمبريال كوليدج لندن، لوكالة فرانس برس إن احتمال ظهور جائحة أنفلونزا الطيور من سلالة H5N1 يجب أن يؤخذ "على محمل الجد".

كلفت منظمة الصحة العالمية أكثر من 200 عالم مستقل بتقييم 1652 مسبباً للأمراض، معظمها فيروسات، وقد تمكنوا من تحديد أكثر من 30 مسبباً للأمراض ذات الأولوية، ومن بينها تلك التي تسبب مرض كورونا، وإيبولا وماربورج، وحمى لاسا، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والسارس، وزيكا، وتتضمن القائمة أيضًا المرض X" " وهو عنصر نائب لمسبب مرض غير معروف حاليًا أنه يسبب مرضًا للإنسان.

وتهدف الخطط الحالية إلى تجميع المعرفة الواسعة والأدوات والتدابير المضادة التي يمكن تكييفها بسرعة للتكيف مع التهديدات الناشئة.