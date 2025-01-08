شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مسارات للبكالوريا المصرية.. الهندسة والأعمال والأدب والفنون والطب والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى هيكل شهادة البكالوريا المصرية، موضحة أن المرحلة الرئيسية الصف الثانى والثالث الثانوى، ويدرس الطلاب مواد أساسية وهى اللغة العربية والتاريخ المصرى واللغة الأجنبية الأولى والتربية الدينية.

وحددت الوزارة مسارات البكالوريا المصرية وتتمثل فى:

- مسار الطب وعلوم الحياة يختار الطالب مادة واحدة ويندرج تحتها مادتى تخصص وهما الرياضيات و الفيزياء.

- مسار الهندسة وعلوم الحاسب ويندرج تحته الكيمياء والبرمجة يختار أيهما.

- مسار الأعمال ويندرج تحته مواد محاسبة وإدارة أعمال يختار واحدة فقط

- مسار الآداب والفنون ويندرج تحته الجغرافيا مستوى رفيع وإحصاء.

وأضافت أنه بالنسبة لمواد المرحلة الرئيسية (الصف الثالث الثانوي)، فإنها تتضمن فى المواد الأساسية لجميع التخصصات مادة التربية الدينية، بالإضافة إلى المواد التخصصية وهى الطب وعلوم الحياة تشمل (الأحياء مستوى رفيع) و(الكيمياء مستوى رفيع)، والهندسة وعلوم الحساب تشمل (الرياضيات مستوى رفيع) و(الفيزياء مستوى رفيع)، والأعمال تشمل (الاقتصاد مستوى رفيع) (الرياضيات)، والآداب والفنون تشمل (جغرافيا مستوى رفيع) و(إحصاء).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن مسار الطالب بعد الحصول على البكالوريا المصرية يتم تأهيله للالتحاق بالمعاهد المتوسط والمعاهد العليا والجامعات التكنولوجيا والجامعات الأكاديمية.