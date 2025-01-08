شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: الرئيس السيسى وجه بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك توجيها للحكومة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع تصور لحزمة اجتماعية، ويتم العمل على هذا الأمر، لافتا إلى إنه بمجرد الانتهاء منها سيتم عرضها على رئيس الجمهورية.

وأشار إلي أن الدولة تقدر الضغوطات المتواجدة على المواطنين، وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما للحكومة بمراعاة هموم المواطنين وأعبائهم.

وفي هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء خلال المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

- تم التنسيق مع وزيري التربية والتعليم والمالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين 72 ألف معلم

- توجيهات من الرئيس السيسى بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية

- الصادرات السلعية غير البترولية تجاوزت 40 مليار دولار ونواصل العمل على زيادة هذه الصادرات



- سنعلن عن توقيتات عمليات الطرح المقررة لعدد من الشركات خلال الأيام القليلة المقبلة

- نجحنا في زيادة إنتاجية حقول إنتاج الغاز في مصر

- مع عودة إنتاج حقول الغاز لمعدلاتها نتوقع توفير نحو مليار ونصف دولار خلال الـ6 أشهر المقبلة

- مصر تسعى لأن تكون مركزا إقليميا واعدا لإنتاج وتوزيع الغاز

- نقدر دور الأطباء المقدس في المنظومة العلاجية

- قانون المسؤولية الطبية يهدف بالدرجة الأولى إلى حل مشكلات الأطباء وحماية حقوقهم

- نعمل على ضمان التوفير الآمن لكل الأدوية الاستراتيجية

- نعمل على ضمان الانتشار الجيد للصيدليات الكبرى ليتمكن جميع المواطنين من الاستفادة من خدماتها

- اعتماد هيئة الدواء المصرية لإنتاج مصانع الدواء يضمن الانتشار الدولي لمنتجات هذه المصانع وتشجيع التصدير

- المنظومة الجديدة للثانوية العامة ستضمن للطالب اختيار المواد الدراسية حسب قدراته واستيعابه

- المنظومة الجديدة للثانوية العامة ستشمل اختيار الطالب للمواد الدراسية بناء على رغباته في التخصص الجامعي

- نعمل على تطبيق أحدث النظم لتطوير منظومة الثانوية العامة لتخفيف الضغط على الأسرة المصرية