شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس النواب اللبناني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا يوم الأربعاء، مع نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني.

ونقل الوزير عبد العاطي توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم للبنان الشقيق، وذلك على ضوء المنعطف التاريخي المهم الذي يمر به في الفترة الراهنة، وعلى ضوء قرب انعقاد جلسة البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد.

وأكد وزير الخارجية على ضرورة التوصل لتوافق لبناني بملكية وطنية خالصة ودون إملاءات خارجية لإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان، وانتخاب رئيس لبناني متوافق عليه يستطيع قيادة لبنان لمواجهة التحديات والمخاطر الداخلية والإقليمية، مؤكدًا أن مصر ستواصل تقديم كافة أشكال الدعم للبنان.

ومن جانبه، أعرب نبيه بري عن تقديره العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر للبنان على المستويين السياسي والإنساني، مثمنًا وقوف مصر بجوار لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، كما طلب نقل تحياته وتقديره للرئيس وللحكومة والشعب المصري على دعم لبنان وشعبه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.