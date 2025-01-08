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مواد التخصص بالصف الثالث الثانوى العام بنظام البكالوريا المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين

الأربعاء، 08 يناير 2025 07:14 م

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل مواد الصفين الثانى والثالث الثانوى العام بعد تطبيق البكالوريا المصرى، موضحة أن طلاب الصف الثالث الثانوى سوف يدرسون المادة الأساسية الدين فقط وباقى المواد تخصيصة وذلك لدراستها فى الصف الثانى الثانوى، وما يعنى أن الطلاب لا يدرسون العام المقبل اللغة العربية والأجنبية الأولى.

الصف الثانى الثانوي

- المواد الأساسية فى جميع التخصصات «اللغة العربية والتاريخ المصرى واللغة الأجنبية الأولي».
- المواد التخصصية يختار الطالب مادة واحدة « الطب وعلوم الحياة الرياضيات والفيزياء، الهندسة وعلوم الحاسب الكيمياء والبرمجة، الأعمال محاسبة وإدارة الأعمال.

الصف الثالث الثانوى

- المواد الأساسية فى جميع التخصصات: التربية الدينية.

- الطب وعلوم الحياة: الأحياء مستوى رفيع والكيمياء.

- الهندسة وعلوم الحساب: الرياضيات (مستوى رفيع) والفيزياء (مستوى رفيع).

- الأعمال الاقتصاد (مستوى رفيع) والرياضيات.

- الآداب والفنون جغرفيا (مستوى رفع) وإحصاء.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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