شكرا لقرائتكم خبر عن مواد التخصص بالصف الثالث الثانوى العام بنظام البكالوريا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل مواد الصفين الثانى والثالث الثانوى العام بعد تطبيق البكالوريا المصرى، موضحة أن طلاب الصف الثالث الثانوى سوف يدرسون المادة الأساسية الدين فقط وباقى المواد تخصيصة وذلك لدراستها فى الصف الثانى الثانوى، وما يعنى أن الطلاب لا يدرسون العام المقبل اللغة العربية والأجنبية الأولى.

الصف الثانى الثانوي

- المواد الأساسية فى جميع التخصصات «اللغة العربية والتاريخ المصرى واللغة الأجنبية الأولي».

- المواد التخصصية يختار الطالب مادة واحدة « الطب وعلوم الحياة الرياضيات والفيزياء، الهندسة وعلوم الحاسب الكيمياء والبرمجة، الأعمال محاسبة وإدارة الأعمال.

الصف الثالث الثانوى

- المواد الأساسية فى جميع التخصصات: التربية الدينية.

- الطب وعلوم الحياة: الأحياء مستوى رفيع والكيمياء.

- الهندسة وعلوم الحساب: الرياضيات (مستوى رفيع) والفيزياء (مستوى رفيع).

- الأعمال الاقتصاد (مستوى رفيع) والرياضيات.

- الآداب والفنون جغرفيا (مستوى رفع) وإحصاء.