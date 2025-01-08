شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: مستمرون فى إعادة الهيكلة لتحقيق أداء أكثر تميزًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، استقالة كل من الدكتور عمرو مدكور، مستشار الوزير لنظم المعلومات، والدكتورة هبة السيد، القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ويأتى ذلك فى إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لإعادة هيكلة بعض القطاعات الحيوية، بما يضمن تطوير الأداء وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الملفات المختلفة والدفع بدماء جديدة لتحقيق أداء أكثر تميزًا فى قطاعات الوزارة وجهاتها التابعة.

ويأتى هذا القرار في ضوء رؤية الوزارة التي تستهدف تعزيز الأداء المؤسسي، والدفع بقيادات جديدة ذات خبرات متخصصة ومتميزة في مجالات نظم المعلومات وتنمية التجارة الداخلية.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الابتكار في تطوير نظم العمل، بما يسهم فى تحقيق أهداف الدولة نحو التحول الرقمى وتنمية البنية الأساسية للتجارة الداخلية، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اختيار قيادات قادرة على مواكبة التحديات، وذات ارتباط وثيق بالملفات الحيوية التى تعكس طموحات الوزارة نحو التطوير المستدام.

وأكدت وزارة التموين على حرصها الدائم على تقييم الأداء بشكل دورى لضمان تحقيق أعلى معدلات النجاح والتميز في جميع قطاعاتها.