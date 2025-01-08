شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: برنامج الطروحات يستهدف إضافة شركات أكبر خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه بالنسبة لمشروعات الساحل الشمالي ومشروعات البحر الأحمر، سيتم الإعلان عن أى تفاصيل أو صفقة يتم الانتهاء منها، موضحا أن برنامج الطروحات يستهدف إضافة شركات أكبر.

وأوضح مدبولى خلال مؤتمر صحفى، أن هناك خطة تنفيذية لإتاحة والتوسع صيدليات الإسعاف بشكل أوسع بجانب الـ81 ألف صيدلية على مستوي الجمهورية.

وأوضح أن قانون المسئولية الطبية تنظيم حقوق الأطباء وحقوق المرضي، قائلاً: "كل التقدير لأطبائنا والقانون سيخرج بالتوافق لحماية حقوق الاطباء والمرضي"، مؤكدا أن هناك مجالات تعاون كبير مع قبرص فى مجال الغاز.

ولفت إلي أنه تم زيادة إنتاجية الحقول من الغاز، ونتوقع تحقيق وفرة مليار ونصف دولار من فاتورة استيراد المنتجات البترولية، موضحا أن الصادرات السلعية غير البترولية تجاوزت الـ 40 مليار دولار، موضحا أنه سيتم قريبا طرح تفاصيل الـ 4 شركات ضمن برنامج الطروحات.