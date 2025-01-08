شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب وسياسيون وشخصيات عامة يؤدون واجب العزاء فى الفريق جلال الهريدى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدي واجب العزاء مجموعة كبيرة من النواب والسياسيين والشخصيات العامة والكتاب واجب العزاء في الفريق جلال الهريدي مؤسس حزب حماة الوطن وعضو مجلس الشيوخ، وذلك مساء اليوم الأربعاء بمسجد المشير طنطاوي.

وجاء علي رأس الحضور المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب وأحمد مناع أمين عام مجلس النواب، واللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب واللواء طارق نصير رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ والنائب محمود صلاح عضو مجلس الشيوخ والنائب طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والكاتب الصحفي كامل كامل رئيس القسم السياسي في الخليج 365، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية السابق وعضو الهيئة التأسيسية للجبهة الوطنية.

ويتلقى حزب حماة الوطن، العزاء في وفاة الراحل الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس سلاح الصاعقة المصرية، بمسجد المشير طنطاوي قاعة السلام.

يأتي ذلك بعدما شيع قيادات حماة الوطن، مع أهله ومحبيه، الراحل اليوم، في جنازة عسكرية أمس شارك فيها العديد من رموز المجتمع المصري، بحضور عددا من القيادات التنفيذية والتشريعية.

وغيب الموت الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، بعد رحلة عطاء شهد بها الجميع في جميع المناصب التي تولاها، ليترك خلفه أثرا سيظل باقيا في خدمة وطنه.



المستشار حنفى جبالى



المستشار عبد الوهاب عبد الرازق



حضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق



المستشار أحمد مناع يقدم واجب العزاء



المستشار أحمد مناع



المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يقدم واجب العزاء



جانب من عزاء الفريق جلال الهريدى



عزاء الفريق جلال الهريدى



عزاء الفريق جلال الهريدى