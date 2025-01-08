شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار: برنامج رد أعباء الصادرات تم بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار، إن برنامج رد أعباء الصادرات تم بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، وبعد إجراء حوارات مجتمعية مع الخبراء والمختصين، موضحا أن البرنامج يستهدف الانتهاء منه فى 31 مارس من العام الجارى.

ةمن جانبه أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن برنامج الصادرات أولوية للدولة المصرية، حيث تم التوافق على بعض المقترحات، موضحا إنه تم سداد 70 مليار جنيه لـ 2500 شركة من 2019 وحتى 2024.

وتابع وزير المالية فى مؤتمر صحفى، بمقر مجلس الوزراء، أن هناك 3 آليات لسداد 60 مليار جنيه للمصدرين ضمن برنامج الفترة المقبلة.