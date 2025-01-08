شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: سداد 70 مليار جنيه لـ2500 شركة من المصدرين منذ 2019 وحتى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن برنامج الصادرات أولوية للدولة المصرية، حيث تم التوافق على بعض المقترحات، موضحا إنه تم سداد 70 مليار جنيه لـ 2500 شركة من 2019 وحتى 2024.

وتابع وزير المالية فى مؤتمر صحفى، بمقر مجلس الوزراء، أن هناك 3 آليات لسداد 60 مليار جنيه للمصدرين ضمن برنامج الفترة المقبلة.