شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: افتتاح المتحف المصرى الكبير سيليق بأكبر متحف على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن فعالية افتتاح المتحف المصرى الكبير سيليق بهذا الصرح الذي يعد أكبر متحف على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتور مصطفى مدبولى فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، تفاصيل برنامج رد أعباء التصدير، والذى أكد فيه أن هناك خطة تنفيذية لإتاحة صيدليات الإسعاف بشكل أوسع والتوسع فى إنشاء الفروع بجانب الـ81 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية.

وأوضح رئيس الوزراء أن قانون المسئولية الطبية ينظم حقوق الأطباء وحقوق المرضى، قائلا: "كل التقدير لأطبائنا والقانون سيخرج بالتوافق لحماية حقوق الأطباء والمرضى".

وفى سياق مختلف أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هناك مجالات تعاون كبير مع قبرص فى مجال الغاز، مشيرا إلى أنه تم زيادة إنتاجية الحقول من الغاز، ونتوقع تحقيق وفرة 1.5 مليار دولار من فاتورة استيراد المنتجات البترولية، موضحا أن الصادرات السلعية غير البترولية تجاوزت الـ 40 مليار دولار.

وتابع رئيس الوزراء أنه سيتم قريبا الإعلان عن تفاصيل طرح 4 شركات ضمن برنامج الطروحات، وأنه سيتم أيضا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين 72 ألف معلم، مرة واحدة.