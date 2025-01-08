شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن قواعد تطبيق البكالوريا المصرية.. التفاصيل الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قواعد تطبيق نظام بديل الثانوية العامة " البكالوريا المصرية لطلاب الصف الأول الثانوى، المقرر تطبيقها العام الدراسى المقبل، كالتالي:-

المرحلة الرئيسية الصفين الثانى الثانوى والثالث الثانوي

- الامتحانات فرصتين فى كل عام دراسى مايو ويوليو المواد الصف الثانى الثانوي. يونيو وأغسطس المواد الصف الثالث الثانوي.

- رسوم الامتحان دخول الامتحان للمرة الأولى مجانا وبعد ذلك بمقابل لكل امتحان 500 جنيه رسم امتحان.

- حساب المجموع تحسب درجة كل مادة من مواد الثانوية السبعة من 100 درجة ويكون المجموع النهائى للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة.

- المحاولات المتعددة تحتسب الطالب كل المحاولات التى تقدم لها وترصد كافة درجات محاولاته ويحدد العام الدراسى الذى تقدم فيه الطالب لكل محاولة وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل المكتب التنسيق الاعمال شانه بها.

- دخول الامتحان: يجب تقول الامتحان للمرة الأولى فى العام الدراسى المحدد دون تقديم أو تأخير فيما يسمح بإعادة الامتحان بعد ذلك فى فى أى عالم دراسي.

- المواد الإضافية: يجوز للطالب دراسة مواد إضافية فى أى مستوى فى حالة رغبته فى تعدد المسارات وذلك بعد انتهاء المسار الأساسي.

- الحد الأقصى للدراسة يكون الحد الأقصى لعدد سنوات الدراسة للمرحلة الرئيسية 4 سنوات بخلاف الصف الأول الثانوي.