شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء عن قانون المسئولية الطبية: هدفنا تنظيم حقوق الأطباء والمرضى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن قانون المسئولية الطبية يستهدف تنظيم حقوق الأطباء وحقوق المرضي، قائلاً: "كل التقدير لأطبائنا، والقانون سيخرج بالتوافق لحماية حقوق الأطباء والمرضى، موضحا أن هناك مجالات تعاون كبير مع قبرص فى مجال الغاز.

ولفت إلي إنه تم زيادة إنتاجية الحقول من الغاز، ونتوقع تحقيق وفرة 1.5 مليار دولار من فاتورة استيراد المنتجات البترولية، موضحا أن الصادرات السلعية غير البترولية تجاوزت الـ40 مليار دولار، موضحا أنه سيتم قريبا طرح تفاصيل الـ4 شركات ضمن برنامج الطروحات.



وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين 72 ألف معلم مرة واحدة، مستعرضا تفاصيل برنامج رد أعباء التصدير.