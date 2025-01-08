شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: هناك مجالات تعاون كبير مع قبرص فى مجال الغاز والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك مجالات تعاون كبير مع قبرص فى مجال الغاز.

ولفت إلى إنه تم زيادة إنتاجية الحقول من الغاز، ونتوقع تحقيق وفرة 1.5 مليار دولار من فاتورة استيراد المنتجات البترولية، موضحا أن الصادرات السلعية غير البترولية تجاوزت 40 مليار دولار، موضحا إنه سيتم قريبا إعلان تفاصيل طرح 4 شركات ضمن برنامج الطروحات.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين 72 ألف معلم ، مرة واحدة.



واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، تفاصيل برنامج رد أعباء التصدير.