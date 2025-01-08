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رئيس الوزراء: هناك مجالات تعاون كبير مع قبرص فى مجال الغاز

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الأربعاء، 08 يناير 2025 06:03 م

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك مجالات تعاون كبير مع قبرص فى مجال الغاز.

ولفت إلى إنه تم زيادة إنتاجية الحقول من الغاز، ونتوقع تحقيق وفرة 1.5 مليار دولار من فاتورة استيراد المنتجات البترولية، موضحا أن الصادرات السلعية غير البترولية تجاوزت 40 مليار دولار، موضحا إنه سيتم قريبا إعلان تفاصيل طرح 4 شركات ضمن برنامج الطروحات.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين 72 ألف معلم ، مرة واحدة.


واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، تفاصيل برنامج رد أعباء التصدير.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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