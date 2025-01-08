شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة بدر بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

في إطار حرص وكالة الفضاء المصرية على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، استقبل الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، اليوم الأربعاء الموافق 8 يناير، الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر بأسيوط، يرافقه الدكتور فتحي الشاذلي، عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتورة سلوى محمود، عميد كلية الفنون التطبيقية.

شهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون بين وكالة الفضاء المصرية وجامعة بدر بأسيوط بهدف تعزيز التعاون العلمي والتقني، بما يحقق الاستفادة لطلاب كليات الهندسة والعلوم، ويتيح لهم فرصًا متميزة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا الفضاء.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور شريف صدقي اختصاصات الوكالة وأهدافها الاستراتيجية، مسلطًا الضوء على دورها الرائد في دعم خطط التنمية على المستويين المحلي والأفريقي.

كما قدم شرحًا تفصيليًا حول الإمكانيات المتقدمة التي تتمتع بها الوكالة، بما في ذلك معاملها الحديثة ومراكزها البحثية المتميزة، إضافةً إلى أبرز الشراكات الدولية التي تعزز دورها في تحقيق رؤية مصر المستقبلية في قطاع الفضاء.

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى كمال عن تقديره للدور الذي تضطلع به وكالة الفضاء المصرية في دعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة هامة نحو تعزيز العملية التعليمية في صعيد مصر، ويدعم جهود جامعة بدر في توفير بيئة تعليمية متكاملة تسهم في تحقيق التميز الأكاديمي.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون المستقبلي بما يحقق أهداف مشتركة تخدم التنمية المستدامة وتعزز الابتكار العلمي.