"القومى للأشخاص ذوى الإعاقة" يطلق مشروع "حرفتنا من تراثنا"

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أطلق المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة الثقافة ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية اليوم، مشروع "حرفتنا من تراثنا".

وفي سياق متصل قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن مشروع "حرفتنا من تراثنا" يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة وتأهيلهم لسوق العمل، لافتة أن المرحلة الأولي من المشروع سيتم تنفيذها في نطاق القاهرة الكبري، وفي نهاية هذه المرحلة سيتم تنظيم معرض بالشراكة مع وزارة الثقافة لعرض المنتجات من الحرف المختلفة التي تم تصنيعها بأيدي المتدربين من ذوي الإعاقة على الحرف المختلفة خلال هذا المشروع.

أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن مشروع "حرفتنا من تراثنا" يهدف إلى بناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية مهاراتهم، من خلال تدريبهم علي الحرف اليدوية التراثية كالدكوباج والديزي وصناعة الجلود، ويتم تدريب المتدربين من ذوي الإعاقة من قبل مجموعة من المدربين المحترفين في الحرف التراثية التابعين لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة.