شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الصادرات السلعية غير البترولية تجاوزت 40 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الصادرات السلعية غير البترولية تجاوزت الـ 40 مليار دولار، موضحا أنه سيتم قريبا طرح تفاصيل طرح 4 شركات ضمن برنامج الطروحات.



وأوضح سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين 72 ألف معلم ، مرة واحدة.



واستعرض رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، تفاصيل برنامج رد أعباء التصدير.