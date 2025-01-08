شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الصادرات السلعية غير البترولية تجاوزت 40 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختارالأربعاء، 08 يناير 2025 05:57 م
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الصادرات السلعية غير البترولية تجاوزت الـ 40 مليار دولار، موضحا أنه سيتم قريبا طرح تفاصيل طرح 4 شركات ضمن برنامج الطروحات.
وأوضح سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين 72 ألف معلم ، مرة واحدة.
واستعرض رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، تفاصيل برنامج رد أعباء التصدير.
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