شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. شبورة مائية كثيفة على بعض المناطق وسقوط أمطار بمطروح والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، إن فترات الليل تشهد برودة شديدة خاصة فى المدن الجديدة، أو محافظات الصعيد، وهذه البرودة الشديدة مستمرة حتى الأيام المقبلة، خاصة أننا فى ذروة شهر الشتاء.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة سى بى سى، أن شهر يناير وفبراير بهما انخفاضات ملحوظة فى قيم درجات الحرارة أقلها فى هذه الأيام فى فترات الليل، ولذا فإننا سنشهد جو معتدل ودافىء فى فترات النهار حتى منتصف الأسبوع المقبل، وبرودة شديدة بالليل.

ولفتت منار غانم إلى أنه سنشهد شبورة مائية كثيفة غدا فى بعض الأماكن، وتؤثر فى انخفاض الرؤية الأفقية، ولذا علينا القيادة بحرص، كما ستشهد محافظة مطروح سقوط أمطار غدا، ومع الجمعة والسبت تشمل بعض المحافظات الداخلية.