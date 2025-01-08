شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدرج 19 فردًا وكيانًا مرتبطين بـ"الإخوان" على قائمة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دولة الإمارات، الأربعاء، إدراج 19 فردًا وكيانًا على قوائم الإرهاب المحلية، وذلك لارتباطهم بتنظيم الإخوان الإرهابى، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوضحت الوكالة أن "ذلك جاء فى القرار رقم (1) لسنة 2025 الذى أصدره مجلس الوزراء بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، والذى تضمن إدراج 11 فردًا و8 كيانات فى قوائم الإرهاب المحلية وفقًا للقوانين والتشريعات المعتمدة فى الدولة الإمارات".

وتنفيذا للقرار الصادر، يتوجب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقًا للقوانين والتشريعات المعتمدة فى الدولة.