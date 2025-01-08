شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزير الصحة: فيروس HMPV معروف منذ 2001 وينتشر فى الشتاء والربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم.

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وزير الصحة: فيروس HMPV معروف منذ عام 2001 وينتشر عادة فى الشتاء والربيع

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