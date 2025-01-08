شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تجهيزات محطة مونوريل الحى الحكومى بخط العاصمة الإدارية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 صورا توضح تجهيزات محطة الحى الحكومي، المحطة رقم 20 إحدى محطات مشروع مونوريل شرق النيل، والتي تخدم الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يعمل الخط الأن بشكل تجريبى بدون جمهور.

وتضم المحطة عدد من الخدمات لتسهيل الوصول من الشارع حتى رصيف القطار، منها السلالم الكهربائية والمصاعد، وذلك من مستوى الشارع وحتى باب القطار، كما تضم المحطة أبواب زجاجية على الأرصفة تفتح مع أبواب القطار وذلك لتوفير أقصى حماية للركاب.

ويمتد المشروع من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى مركز السيطرة والتحكم لمشروع المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة ة بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة، ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب)

ويبلغ الطول الإجمالى لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة، ويتكون قطار المونوريل ‏من عدد 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات الى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.

ويساهم مونوريل شرق القاهرة في ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً ‏‏(القاهرة الجديدة - ‏العاصمة الإدارية) وكذلك المساهمة في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة ‏الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي الخفيف LRT بمحطة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة

والمونوريل الذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة يمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة ، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل إستهلاك الوقود والمحروقات.، حيث يتم تشغيله بالطاقة الكهربائية (صديق للبيئة).





المحطة تخدم الحى الحكومى



المحطة من الاعلى



صالة المحطة



مصاعد لخدمة الركاب



الرصيف



صالة صرف التذاكر



بوابات التذاكر



مسار القطار داخل المحطة



خدمات المحطة