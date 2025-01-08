شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الفنون تحصل على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات للتحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

حصلت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور غادة جبارة للمرة الثانية على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات لأساسيات التحول الرقمى، وذلك بالمؤتمر الدورى للمجلس الأعلى للجامعات بجامعة بنى سويف برئاسة الدكتور محمد حسن جاد الله مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس، يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الثقافة للمشاركة فى بناء مصر الرقمية 2030 والوصول إلى مجتمع مصرى يتعامل رقميا فى كافة مناحي الحياة.

وأعربت الدكتورة جبارة عن سعادتها بحصول الأكاديمية على الاعتماد للمرة الثانية على التوالى، كما أضافت أن هذا الاعتماد سوف يعمل تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية فى الجهات والهيئات الحكومية.

حضر المؤتمر الدكتور إيناس عبد الخالق عميد المعهد العالي لترجمات الفنون والآداب والوسائط الفنية، والدكتورة أمانى ايوب مدير مركز اللغات والترجمة، وفريق عمل المركز.