شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد الميلاد المجيد فى هولندا بحضور السفير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت إيبارشية هولندا مساء أول أمس بعيد الميلاد المجيد، حيث صلى الأنبا أرساني قداس العيد بمقر المطرانية في كاتدرائية السيدة العذراء بامستردام وسط حضور شعبي كبير وأجواء من الفرحة والبهجة التي تناسب عيد الميلاد المجيد.

وحضر إلي الكاتدرائية للتهنئة بالعيد السفير المصري في لاهاي عماد حنا وزوجته، وقد صحب السفير وفدا من أعضاء السفارة المصرية بلاهاي ماريهام يوسف نائب السفير محمد سمير والمستشار كريم حسني القنصل العام ولفيف من الشخصيات العامة من أعضاء وعضوات المنظمات المصرية في هولندا. وقرأ السفير رسالة التهنئة التي وجهها رئيس الجمهورية لتهنئة الاقباط بالعيد.