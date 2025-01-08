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الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد الميلاد المجيد فى هولندا بحضور السفير.. صور

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القاهرة - سامية سيد - كتب: محمد الأحمدى

الأربعاء، 08 يناير 2025 01:46 م

احتفلت إيبارشية هولندا مساء أول أمس بعيد الميلاد المجيد، حيث صلى  الأنبا أرساني قداس العيد بمقر المطرانية في كاتدرائية السيدة العذراء بامستردام وسط حضور شعبي كبير وأجواء من الفرحة والبهجة التي تناسب عيد الميلاد المجيد.

وحضر إلي الكاتدرائية للتهنئة بالعيد السفير المصري في لاهاي عماد حنا وزوجته، وقد صحب السفير وفدا من أعضاء السفارة المصرية بلاهاي ماريهام يوسف نائب السفير محمد سمير والمستشار كريم حسني القنصل العام ولفيف من الشخصيات العامة من أعضاء وعضوات المنظمات المصرية في هولندا.

 

وقرأ السفير رسالة التهنئة التي وجهها رئيس الجمهورية لتهنئة الاقباط بالعيد.

 

الأنبا أرسانى أسقف هولندا
الأنبا أرسانى أسقف هولندا

السفير المصرى فى هولندا مع الأنبا أرسانى
السفير المصرى فى هولندا مع الأنبا أرسانى

وفد السفارة المصرية يهنئ الكنيسة فى هولندا
وفد السفارة المصرية يهنئ الكنيسة فى هولندا

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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