شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف الفئات الأكثر عرضة لمشاكل الفم والأسنان.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

الأربعاء، 08 يناير 2025 01:44 م

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفئات الأكثر عرضة لـ مشاكل الفم والأسنان والتى شملت كل من:-

1- مرضى تلف صمامات القلب.

2- أمراض القلب الوعائية.

3- مرضى السكر.

4- المصابون بفيروس نقص المناعة والأمراض المناعية الأخرى.

ونصحت وزارة الصحة بالاهتمام بصحة الفم والأسنان والقيام بزيارة الطبيب بشكل دورى.