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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف الفئات الأكثر عرضة لمشاكل الفم والأسنان.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأربعاء، 08 يناير 2025 01:44 م
كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفئات الأكثر عرضة لـ مشاكل الفم والأسنان والتى شملت كل من:-
1- مرضى تلف صمامات القلب.
2- أمراض القلب الوعائية.
3- مرضى السكر.
4- المصابون بفيروس نقص المناعة والأمراض المناعية الأخرى.
ونصحت وزارة الصحة بالاهتمام بصحة الفم والأسنان والقيام بزيارة الطبيب بشكل دورى.
الفئات الأكثر عرضة لمشاكل الفم والأسنان
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