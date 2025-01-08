شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة مصر للطيران القادمة من أديس أبابا تهبط اضطراريا بمطار جدة بسبب إجراءات فنية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مصر للطيران، إن رحلتها رقم MS852 والتى كانت متجهة اليوم الأربعاء الموافق 8 يناير من مطار أديس أبابا إلى مطار القاهرة الدولي من طراز B737-800 وعلي متنها 85 راكبا، قد هبطت اضطراريًا بمطار جدة الدولي، وذلك لعمل بعض الإجراءات الفنية.

وأضافت مصر للطيران، في بيان صحفي إنه قد تم استيعاب ركاب الرحلة على رحلتي مصر للطيران المتجهتين من جدة إلى القاهرة رقم MS1662 و MS668.

وتؤكد مصر للطيران حرصها التام على سلامة الركاب، والتى تأتى فى المقام الأول، كما تسعى الشركة الوطنية دائما لتقديم أعلى مستويات السلامة والأمان وفقًا للمعايير الدولية.