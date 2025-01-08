شكرا لقرائتكم خبر عن الارتجاع والإسهال والمغص.. أبرز أعراض حساسية الألبان لدى الرضع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز القومى للبحوث نشرة طبية للدكتورة نهال صادق قسم طب الأطفال، حول حساسية الألبان لدى الرضع، موضحة أنه تظهر حساسية الألبان لدى بعض الأطفال الرضع مصحوبة بأعراض تتشابه مع اضطرابات الجهاز الهضمى مثل المغص، الإرتجاع، الإسهال او الإمساك احيانا، وربما يكون مصحوبا بدم فى البراز أو مخاط - كذلك اكزيما بالجلد وأحيانا أعراض بالجهاز التنفسى مثل سيلان الأنف وضيق النفس.

وأوضحت النشرة الطبية، أن التشخيص يعتمد بصفه أساسية على اختفاء الأعراض بمنع منتجات الالبان واللبن الصناعى لفترة يحددها الطبيب ثم عودتها من جديد عند دخول اللبن الصناعى من جديد -لذلك قد يحتاج الطفل إلى ألبان علاجية، اما في حال ظهور الأعراض مع الرضاعة الطبيعية فننصح الأم بالاستمرار فى الرضاعة الطبيعية، ومنع منتجات لبن الأبقار من طعام الأم، وتحصل الأم على الكالسيوم وفيتامين (د) طوال فترة المنع .

يبدأ الفطام فى أطفال حساسية الألبان فى نفس موعد الأطفال العاديين بعد عمر 17 أسبوع، وذلك بإدخال الخضروات بالتدريج والاستمرار فى منع منتجات الألبان، يجب أن يتم التشخيص ومتابعة العلاج من خلال الطبيب المختص.