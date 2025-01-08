شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسجيل استمارات الثانوية الأزهرية وآخر موعد 20 فبراير القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر قطاع المعاهد الأزهرية البدء في تسجيل استمارات الثانوية الأزهرية وشهادات القراءات للعام الدراسي 2025/2024م، بدء من اليوم 8 يناير وعلى جميع الطلاب المقيدين بالشهادات الأزهرية مراجعة وتدقيق بياناتهم من خلال نظام إدارة شئون طلاب المعاهد الأزهرية على الرابط التالى من هنــــــــا ، وسيتم إصدار رقم جلوس لجميع الطلاب المقيدين وعلى الطالب الذي يرغب في تأجيل الامتحان التقدم بعذر طبى معتمد من اللجنة الطبية بالتأمين الصحى، على أن يكون آخر موعد لتلقى طلبات التقدم للامتحان من الخارج للشهادة الثانوية وشهادات القراءات يوم الخميس الموافق 2025/2/13م.

وقد تحدد بدء مراجعة وتدقيق وتسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الثانوية وشهادات القراءات للطلاب والمعاهد، من يوم الأربعاء 8 يناير، على ان يكون يوم الخميس 20 فبراير 2025 آخر موعد للمراجعة وتدقيق الاستمارة الإلكترونية للشهادة الثانوية وشهادات القراءات للطلاب والمعاهد، فيما تحدد يوم الخميس 27 فبراير 2025 آخر موعد لتسيلم المعاهد الاستمارات للمناطق الأزهرية لمراجعتها وإعمال شئونها، على ان يكون يوم السبت 8 مارس 2025 آخر موعد لتسليم الاستمارات وإحصاء بأعداد الطلاب لكل نوع ( مستجد ومعيد) ورقى وعلى (CD) للإدارة المركزية للامتحانات بالقاهرة بمعرفة إدارة الامتحانات بالمنطقة.

تعليمات إجراءات تدقيق ومراجعة الاستمارة الإلكترونية للطلاب



لكل طالب (اسم مستخدم ، وكلمة مرور يتم استلامهما من المعهد لكى يتمكن من الدخول على صفحته ، يقوم الطالب بالدخول على نظام شئون طلاب المعاهد الأزهرية المراجعة وتحديث بياناته على الاستمارة الإلكترونية بكل دقة مع رفع صورة ضوئية حديثة (64) ذات خلفية بيضاء مطبوعًا عليها من الاستديو) اسم الطالب مطابقا لشهادة الميلاد والرقم القومى الخاص به من نفس الصور المرفقة مع الاستمارة ، ثم يقوم الطالب بالحفظ وطباعة الاستمارة مدمجا بها الصورة الشخصية وطباعة الإقرار المرفق مع الاستمارة على أن يوقع عليهما الطالب وولى أمره.

على الطالب إرفاق ما يلي مع الاستمارة:



عدد 4 صور حديثة (604) ذات خلفية بيضاء مطبوعًا عليها ( من الاستديو) اسم الطالب مطابقا لشهادة الميلاد ، والرقم القومى الخاص به، أصل شهادة ميلاد الطالب أو صورة واضحة منها، صورة واضحة لبطاقة الرقم القومى للطالب، الدمغة المقررة ملصقة على الاستمارة وهى عبارة عن عدد (۲) طابع تنمية موارد + دمغة بقيمة 150 قرشا)، مستخرج رسمى من المنطقة الأزهرية موضحاً به مواد الرسوب بالدرجات ( للطالب المعيد ) لآخر عام رسوب، على الطالب التوجه بالاستمارة المطبوعة والإقرار والمرفقات السابقة وتسليمهما إلى مسئول شئون الطلاب بالمعهد، على الطالب المتقدم للامتحان من الخارج وحصل على الموافقات المطلوبة وسدد الرسوم التوجه للمعهد لاستكمال إجراءات التقدم للامتحان وتدقيق بيانات الاستمارة في الموعد المحدد.