شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: التعاون الاقتصادى بين مصر وقبرص واليونان خطوة استراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الروابط القوية التي تجمع مصر وقبرص واليونان أصبحت نموذجا للتعاون الإقليمي المتكامل، مثمنا موقف قبرص واليونان المؤيد لحق الشعب الفلسطيني في الحصول على استقلاله وإقامة دولته المستقلة وفقا للمرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وقال الرئيس السيسي ـ في كلمته الافتتاحية للقمة الثلاثية: "يسعدني ان أرحب بكم في بلدكم الثاني مصر، في القمة العاشرة للآلية الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص التي تجسد الروابط القوية التي تجمع بين شعوبنا ودولنا، وأصبحت نموذجا رفيعا في التعاون الإقليمي المتكامل" .

وأضاف الرئيس السيسي: السنوات الماضية أثبتت أن هذه الآلية ليست مجرد أداة لبحث قضايا إقليمية، بل هي شراكة راسخة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في منطقتنا الذي يعتمد بشكل أساسي على تعاوننا في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أهمية التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث، خاصة مع تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة تكثيف الجهود والضغوط من أجل التوصل إلى التهدئة في المنطقة والتعامل مع أزماتها، وعلى رأسها الحرب على غزة ولبنان، وتحقيق الاستقرار في سوريا وليبيا واليمن والسودان وتجنب استمرار تصعيد الصراع في المنطقة وتحويله إلى حرب شاملة، مما سوف يترتب على ذلك من تداعيات كارثية ستطال الجميع، سواء كانت سياسية او اقتصادية أو أمنية، فضلا عن موجات غير مسبوقة من النازحين والهجرة غير الشرعية.

ووصف التعاون الاقتصادي بين مصر وقبرص واليونان، بأنه "خطوة استراتيجية حيوية" ليس فقط من ناحية مساهمته في تعزيز النمو الاقتصادي، وإنما أيضا باعتباره خطوة محورية نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي الذي نطمح إليه.

ورحب الرئيس السيسي بانعقاد منتدى الأعمال بين مجتمعات الأعمال بين الدول الثلاث الذي يعقد اليوم على هامش هذه القمة، ليكون منصة لتبادل الرؤى والخبرات، واستكشاف فرص تعزيز الاستثمارات المتبادلة التي تنعكس إيجابيا على شعوبنا.