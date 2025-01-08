شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليونان: يجب وقف إطلاق النار فى غزة والوصول إلى حل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن أثينا بذلت جهودا كبيرة في منتدى غاز شرق المتوسط لتعزيز التعاون.

حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط، أضاف: "لا بد أن نعمل معا من أجل وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين والوصول إلى حل الدولتين"، مشيرا إلى أن المنطقة أصبحت أقل استقرارا وأمنا ما يعني تعزيز التعاون الجيوسياسي.

شدد على أهمية الحفاظ على سلامة الأراضي السورية ووضع خطة زمنية للانتقال السياسي.