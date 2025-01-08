شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: القمة الثلاثية تجسد العلاقات التاريخية بين شعوبنا والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القمة الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية تجسد العلاقات التاريخية التي تجمع شعوبنا، مشيدا بالتعاون الاقتصادى القائم بين دولنا.

أعرب الرئيس السيسي خلال فعاليات القمة الثلاثية المنعقد بقصر الاتحادية، عن تقديره لمواقف قبرص و اليونان في دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.