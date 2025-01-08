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الرئيس السيسى: القمة الثلاثية تجسد العلاقات التاريخية بين شعوبنا

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القاهرة - سامية سيد - كتب سمير ءحسنى

الأربعاء، 08 يناير 2025 01:27 م

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القمة الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية تجسد العلاقات التاريخية التي تجمع شعوبنا، مشيدا بالتعاون الاقتصادى القائم بين دولنا.

أعرب الرئيس السيسي خلال فعاليات القمة الثلاثية المنعقد بقصر الاتحادية، عن تقديره لمواقف قبرص و اليونان في دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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