شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء:افتتاح المتحف المصرى الكبير فرصة للترويج لمصر بمختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتجديد التهنئة لأبناء مصر من المواطنين الأقباط في الداخل والخارج، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، لافتا إلى حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على زيارة الكاتدرائية كل عام ومشاركة الأخوة الاقباط الاحتفالات بهذه المناسبة وتقديم التهاني لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجميع المواطنين الأقباط في الداخل والخارج بهذه المناسبة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في احتفالات عيد الميلاد المجيد التي أقيمت بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضمنت العديد من الرسائل المهمة، منها التأكيد على أن المحبة والتآخي بين جموع أبناء الأمة المصرية يُعد مصدر قوة وركيزة من ركائز حماية هذه الدولة، ووحدة نسيجها الوطني، وكذا تأكيد فخامته على وعي وإدراك أبناء الشعب المصري العظيم لحجم التحديات الداخلية والخارجية، وتكاتفهم في مواجهة هذه الصعاب.

وانتقل رئيس الوزراء، للحديث عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع عدد من أعضاء الحكومة مؤخراً، والتي تم خلالها متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات، خاصة في قطاعي الصناعة والنقل، وذلك بالنظر لما يمثله قطاع الصناعة من أهمية كبيرة في الوصول إلى العديد من المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، هذا إلى جانب دور قطاع النقل في اتاحة المزيد من شرايين ومحاور التنمية الجديدة، والتي من شأنها أن تسهم في الاسراع بتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات.

وأضاف رئيس الوزراء: تابع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أيضاً مستجدات تعاون الحكومة مع مختلف الشركات العالمية والمستثمرين المحليين في مجالي البترول والغاز، وما يتم بذله في هذا الإطار من جهود لزيادة حجم الإنتاج المحلي من البترول والغاز، مع التوسع في الأنشطة الخاصة بالبحث والاستكشاف في العديد من المناطق البرية والبحرية بمختلف انحاء الجمهورية، وذلك بما يلبي مختلف احتياجات الدولة من هذه المنتجات اللازمة للعديد من المجالات التنموية والخدمية.

وخلال الاجتماع، هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، وأعضاء الحكومة، منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة على فوزه بذهبية الفرق خلال مشاركته في فعاليات كأس العالم للناشئين بسويسرا، مشيدين بما تحقق من إنجازات خلال هذه المشاركة، كما تقدم رئيس الوزراء بالتهنئة لوزير الشباب والرياضة على هذا الفوز المستحق لمنتخب مصر، متمنياً لهم دوام الفوز وتحقيق المزيد من المراكز المتقدمة ورفع اسم مصر وعلمها في العديد من المحافل العالمية.

من ناحية أخري، نوه رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده مؤخراً، لمتابعة الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير، هذا الصرح الكبير الذي يحكى تاريخ وحضارة الدولة المصرية، مؤكداً في هذا السياق، أن هذا الافتتاح يعد فرصة كبيرة للترويج لمصر فى مختلف المجالات، وما تتمتع به من العديد من المقاصد السياحية المتنوعة التي من شأنها أن تجذب إليها المزيد من الحركة السياحية.