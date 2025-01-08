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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف علامات مهمة عن إصابات الأطفال بالاكتئاب.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأربعاء، 08 يناير 2025 01:26 م
كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الأعراض التى تدل على إصابة طفلك بـ الاكتئاب في حالة استمرارها لمدة أسبوعين أو أكثر) وتشمل :-
- شعور الطفل بالحزن وعدم الرغبة والاهتمام بالأشياء السابقة التي تسعده
- عدم الرغبة في الذهاب للمدرسة وانخفاض المستوى التعليمي والتركيز
- وجود مشاكل في النوم سواء النوم الزائد أو عدم النوم بسهولة
- الشكوى الدائمة من الصداع وآلام في الجسم أو البطن بشكل متكرر
- اضطرابات في التغذية سواء تناول طعام كثير أو قليل وهو ما يظهر على وزن الطفل
- البكاء الكثير والعصبية والغضب
- التكلم بشكل سلبي عن نفسه والشعور بالذنب
إنفوجراف
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