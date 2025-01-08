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وزارة الصحة تكشف علامات مهمة عن إصابات الأطفال بالاكتئاب.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 08 يناير 2025 01:26 م

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الأعراض التى تدل على إصابة طفلك بـ الاكتئاب في حالة استمرارها لمدة أسبوعين أو أكثر) وتشمل :-

- شعور الطفل بالحزن وعدم الرغبة والاهتمام بالأشياء السابقة التي تسعده

- عدم الرغبة في الذهاب للمدرسة وانخفاض المستوى التعليمي والتركيز

- وجود مشاكل في النوم سواء النوم الزائد أو عدم النوم بسهولة

- الشكوى الدائمة من الصداع وآلام في الجسم أو البطن بشكل متكرر

- اضطرابات في التغذية سواء تناول طعام كثير أو قليل وهو ما يظهر على وزن الطفل

- البكاء الكثير والعصبية والغضب

- التكلم بشكل سلبي عن نفسه والشعور بالذنب


إنفوجراف

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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