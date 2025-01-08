شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف علامات مهمة عن إصابات الأطفال بالاكتئاب.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الأعراض التى تدل على إصابة طفلك بـ الاكتئاب في حالة استمرارها لمدة أسبوعين أو أكثر) وتشمل :-

- شعور الطفل بالحزن وعدم الرغبة والاهتمام بالأشياء السابقة التي تسعده

- عدم الرغبة في الذهاب للمدرسة وانخفاض المستوى التعليمي والتركيز

- وجود مشاكل في النوم سواء النوم الزائد أو عدم النوم بسهولة

- الشكوى الدائمة من الصداع وآلام في الجسم أو البطن بشكل متكرر

- اضطرابات في التغذية سواء تناول طعام كثير أو قليل وهو ما يظهر على وزن الطفل

- البكاء الكثير والعصبية والغضب

- التكلم بشكل سلبي عن نفسه والشعور بالذنب