شكرا لقرائتكم خبر عن سعر السكر اليوم الأربعاء فى منافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على طرح السكر بمنافذ الوزارة والمجمعات الاستهلاكية بسعر 30 جنيها للكيلو، كما توفر الوزارة كافة المنتجات الغذائية، ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع.

جدير بالذكر أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، كان قد قرر تخفيض سعر السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، إلى 30 جنيها للكيلو بدلا من 35 جنيها.

وتبذل وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية جهودًا كبيرة في دعم منظومة التصنيع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائي المستدام وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يساهم فى تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مع أهمية التعاون بين المزارعين وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية برئاسة الكيميائى صلاح فتحى الرئيس التنفيذى للشركة والعضو المنتدب احدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لضمان انتظام عمليات التوريد وتحقيق أقصى استفادة من المحصول وأن بدء موسم التوريد بمحافظة المنيا يعكس حرص الوزارة على تعزيز الصناعات الوطنية المرتبطة بالزراعة، وتحسين مستوى معيشة المزارعين من خلال تقديم الدعم اللازم لتطوير الإنتاج المحلى مع التأكيد على التزام الوزارة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى تحسين منظومة الأمن الغذائى، مع تنظيم مواعيد للمزارعين لتوريد القصب لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الحوافز المقدمة وإنجاح الموسم.