شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البصل اليوم الأربعاء 8-1-2025 فى منافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، فى طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار مخفضة، بجانب توفيرالسلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وتطرح الوزارة اليوم الأربعاء 8– 1– 2025، البصل الأحمر بسعر 13.5 جنيها، والبصل الأبيض بسعر 17.5 جنيهات للكيلو الواحد، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة.

وكانت وزارة التموين حققت تعزيز المخزون الاستراتيجى من كافة السلع الغذائية، حيث نجح الوزير فى زيادة مخزون السكر التموينى إلى أكثر من 12 شهرا بعدما كانت الأسواق تشهد نقص فى السلعة، وزيت الطعام لأول مره يقفز إلى أكثر من 7 أشهر.

كما بلغت كميات توريد القمح المحلي في موسم 2024 نحو 3.43 مليون طن، مع تنويع مصادر استيراد الأقماح إلى 22 منشأ معتمدًا، مما عزز استدامة الإمدادات وتقليل المخاطر الجيوسياسية.

