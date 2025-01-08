أخبار مصر

أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 8-1-2025 فى منافذ وزارة التموين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 8-1-2025 فى منافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية اليوم الأربعاء 8- 1- 2025 في طرح منتجات الخضراوات والفاكهة  بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية
- الطماطم 8.5 جنيه .
- البصل الأحمر 13.5 جنيها.
- البصل الأبيض 17.5 جنيه.
‏‎‏‎‏‎- البطاطس  11 جنيها
‏‎‏‎‏‎- الجزر 12جنيها
- بطاطا 12.5جنيه
- الخيار بـ 22جنيها.
‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 16 جنيها.
- الكوسة بـ 20 جنيها.
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 18 جنيها .
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 60 جنيها .
- الفلفل الألوان بـ 60جنيها .
- الليمون بـ 50 جنيها .
- الفاصوليا الخضراء 13 جنيها.
- البسلة 30 جنيها.

الموز البلدي بـ 26 جنيها.
الرمان 40 جنيها
الفراولة 45جنيها.
البرتقال 17 جنيها.
الجوافة 30 جنيها.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements