شكرا لقرائتكم خبر عن شكوى لمحافظة الجيزة من تكسير الأرصفة وترك مخلفات الهدم بشوارع الدقى والان مع تفاصيل الخبر

أرسل عدد من سكان شارع إيران في حي الدقي، شكوى إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بشأن تكسير أرصفة الشارع وترك مخلفات الهدم به وعدم إنجاز أعمال الرصف، رغم مرور شهر كامل.

ورصدت الشكوى المقدمة عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء أنه منذ نحو شهر تقريبًا بدأت محافظة الجيزة، وحي الدقي في عمليات تكسير في شارع إيران، عاش خلالها السكان 4 أسابيع من الفوضى والضوضاء، وحولت الشارع إلى مكان عشوائي، خاصة بعد انتشار كسر الطوب في كل مكان، والرمال التي تكسو الأرض والأرصفة، وأكوام التراب ولفائف الإنترلوك في مداخل العمارات السكنية، دون مراعاة للمشهد العام أو حرم الطريق أو المارة".

وأضافت الشكوى التي حملت رقم 9255067، شكاوى محافظة الجيزة أنه رغم مرور شهر كامل على أعمال التكسير في أرصفة شارع إيران لم يتم متابعة تنفيذ الأعمال أو إخبار السكان بموعد انتهائها، خاصة أن المقاول المسئول عن الشارع يعمل يومًا واحدًا، أو يومين في الأسبوع تقريبًا، ما جعل منطقة مساحتها لا تتجاوز 200 متر، تستغرق نحو 4 أسابيع، ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن، ولا نعرف موعدًا محددًا أو مدى زمني لها، مع العلم أن الأرصفة القديمة كانت بحالة جيدة، ولم تكن متهالكة أو مهشمة، بل ربما خاماتها أفضل جودة من الموجودة الآن، وكان من الأفضل توجيه عمليات التطوير للقرى الفقيرة والمناطق المحرومة في محافظة الجيزة، بدلًا من إنفاقها على الأحياء المخططة والأماكن التي لا تحتاج عمليات إحلال في الوقت الراهن".



شارع إيران بحي الدقي



تكسير الأرصفة بشارع إيران



كسر الطوب وتراكم الرمال والأتربة بالشارع



أكوام التراب ولفائف الإنترلوك في مداخل العمارات السكنية