شكرا لقرائتكم خبر عن كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان تنظم الملتقى الدوري للخريجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية السياحة والفنادق بـ جامعة حلوان الملتقى الدوري للخريجين في إطار استراتيجيتها لتعزيز الروابط مع خريجيها وفتح قنوات اتصال دائمة معهم.

أقيم الملتقى بقاعة الفندق الصغرى بالكلية تحت رعاية الدكتورة السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتورة سهى عبد الوهاب، عميد الكلية، وبإشراف الأستاذ الدكتور سامح جمال، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق الدكتورة دعاء قنديل الأستاذ بقسم الارشاد السياحى بالكلية.

شهد الملتقى، الذي نظمته وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع وحدة الخريجين، حضوراً لافتاً من خريجي الدفعات الحديثة في تخصصات السياحة والإرشاد السياحي والفنادق، إلى جانب نخبة من أساتذة الكلية والهيئة المعاونة وطلاب الفرقة الرابعة.

وقدم الخريجون خلال اللقاء عرضاً لتجاربهم العملية بعد التخرج، مستعرضين أبرز التحديات التي واجهتهم في سوق العمل وكيفية التغلب عليها، كما شاركوا أهم إنجازاتهم المهنية، وشهد الملتقى تفاعلاً ملحوظاً من طلاب الفرقة الرابعة الذين طرحوا العديد من الأسئلة على الخريجين حول تجاربهم العملية.

وأبدى الخريجون استعدادهم الكامل لدعم طلاب الكلية في بداية مشوارهم المهني، كما ناقشوا آليات التعاون المستقبلي مع الكلية. وفي ختام الملتقى، تم جمع بيانات المشاركين لتسهيل التواصل معهم مستقبلاً، مع الاتفاق على عقد هذه اللقاءات بشكل دوري لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

جدير بالذكر أن هذا الملتقى يأتي ضمن جهود كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان لتعزيز الترابط بين الأجيال المختلفة من خريجيها، وتوفير منصة للتواصل المهني وتبادل الخبرات بين الخريجين والطلاب الحاليين.