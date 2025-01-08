شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية عقار تشغله مدرسة بمحافظة المنوفية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسينالأربعاء، 08 يناير 2025 09:21 ص
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بنزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة سلامون قبلي الابتدائية للبنات 2 بالرقم التعريفي 1701731، والكائن في القطعة رقم 368 من 167 من 53 أصلية - بحوض دايرة الناحية، نمرة 7 - زمام سلامون قبلی - مركز الشهداء - محافظة المنوفية ، بمساحة قدرها : 7 قراريط و ه أسهم ، والتي تعادل 20125734 ، طبقا لكشوف العرض ، وإفادة مديرية المساحة .
وكانت الجريدة الرسمية، نشرت قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الشهداء الابتدائية بالرقم التعريفي 1311079 بمحافظة الشرقية ، حيث أوضحت المذكرة أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية على العقار الذي تشغله مدرسة الشهداء الابتدائية بالرقم التعريفي1311079 بمحافظة الشرقية لصالح العملية التعليمية حيث إنها في حاجة شديدة إليه ، نظرا لوجود كثافة طلابية مرتفعة ، وعدم إمكانية الاستغناء عنه ، حيث لا يوجد بديل له .
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز