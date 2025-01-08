شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية عقار تشغله مدرسة بمحافظة المنوفية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بنزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة سلامون قبلي الابتدائية للبنات 2 بالرقم التعريفي 1701731، والكائن في القطعة رقم 368 من 167 من 53 أصلية - بحوض دايرة الناحية، نمرة 7 - زمام سلامون قبلی - مركز الشهداء - محافظة المنوفية ، بمساحة قدرها : 7 قراريط و ه أسهم ، والتي تعادل 20125734 ، طبقا لكشوف العرض ، وإفادة مديرية المساحة .

وكانت الجريدة الرسمية، نشرت قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الشهداء الابتدائية بالرقم التعريفي 1311079 بمحافظة الشرقية ، حيث أوضحت المذكرة أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية على العقار الذي تشغله مدرسة الشهداء الابتدائية بالرقم التعريفي1311079 بمحافظة الشرقية لصالح العملية التعليمية حيث إنها في حاجة شديدة إليه ، نظرا لوجود كثافة طلابية مرتفعة ، وعدم إمكانية الاستغناء عنه ، حيث لا يوجد بديل له .