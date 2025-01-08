شكرا لقرائتكم خبر عن 90% من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط لصوص الدراجات النارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط لصوص الدراجات النارية، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط لصوص الدراجات النارية.

وأيد 90% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط لصوص الدراجات النارية، بينما عارض 10% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط لصوص الدراجات النارية.



