شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب رابعة وخامسة ابتدائى فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة، عن مواعيد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي.

أوضح بيان مديرية التربية والتعليم بالجيزة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المرحلة الابتدائية، على النحو التالي:

-الصف الثانى والثالث (فصل واحد) تبدأ السبت 11/1/2025 وتستمر حتى الأحد 12/1/2025.

-الصف الثالث الإبتدائى (عام) تبدأ السبت 11/1/2025 وتستمر حتى الثلاثاء 14/1/2025.

-الصف الرابع الإبتدائى (عام ، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف السمع) تبدأ السبت 11/1/2025 وتستمر حتى الأربعاء 15/1/2025.

-الصف الخامس الإبتدائى (عام ، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف السمع) والسابع (صم، ضعاف سمع) تبدأ السبت 11/1/2025 وتستمر حتى الأربعاء 15/1/2025.

-الصف السادس الإبتدائى (عام ، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف سمع) والثامن (صم، ضعاف سمع) تبدأ السبت 11/1/2025 وتستمر حتى الأربعاء 15/1/2025.

وأكدت المديريات التعليمية، وضع أسئلة امتحان المواد الدراسية الأساسية لجميع الصفوف المستهدف تقييمها بالفصل الدراسي الأول وفقًا للمواصفة الفنية المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم، بحيث تتضمن الأسئلة جزئيات للفهم والتطبيق والتحليل وأيضًا جزئيات تخص مستويات الطلاب المختلفة بداية من المستويات البسيطة حتى العليا.

وأشارت إلى أن الامتحانات هدفها معرفة مستوى الطلاب بشكل حقيقى ونقاط القوة والضعف للعمل على تحسينها لدى الطلاب بالفصل الدراسي الثانى.