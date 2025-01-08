شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تستأنف اليوم ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف كليات جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، تنظيم وعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2024/ 2025، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الميلاد المقرر لها اليوم الثلاثاء، وتعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بجامعة القاهرة حضوريا بنظام المزج بين أسئلة البابل شيت والأسئلة المقالية.

وكانت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس الجامعة، أنهت استعداداتها لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2024/2025، التى تضمنت اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة سير الامتحانات فى إطار الالتزام بالقواعد ومراعاة تعليمات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية بشأن الفيروسات الموسمية.

وفى هذا الإطار وجه رئيس جامعة القاهرة على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس بمواصفات الورقة الامتحانية ووضع الأسئلة فى نطاق ما تم تدريسه للطلاب.